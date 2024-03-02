Аргентина планирует закрыть единственное новостное госагентство 4 2.03.2024, 18:46

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Президент Милей называет его пропагандистским.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его администрация собирается закрыть единственное государственное информагентство Telam, сообщает «Радио Свобода».

По мнению Милея, Telam в последние десятилетия использовалось для пропаганды политики бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер. Она занимала этот пост с 2007 по 2015 год, сменив на посту своего мужа Нестора Киршнера.

В 2022 году Кристину Киршнер приговорили к шести годам заключения по делу о коррупции и пожизненно запретили занимать государственные должности.

Крупнейшее в Аргентине агентство Telam основано в 1945 году. Сейчас в нём работают более 700 сотрудников.