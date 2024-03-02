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Аргентина планирует закрыть единственное новостное госагентство

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  • 2.03.2024, 18:46
  • 1,182
Аргентина планирует закрыть единственное новостное госагентство

Президент Милей называет его пропагандистским.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его администрация собирается закрыть единственное государственное информагентство Telam, сообщает «Радио Свобода».

По мнению Милея, Telam в последние десятилетия использовалось для пропаганды политики бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер. Она занимала этот пост с 2007 по 2015 год, сменив на посту своего мужа Нестора Киршнера.

В 2022 году Кристину Киршнер приговорили к шести годам заключения по делу о коррупции и пожизненно запретили занимать государственные должности.

Крупнейшее в Аргентине агентство Telam основано в 1945 году. Сейчас в нём работают более 700 сотрудников.

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