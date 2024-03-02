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В Минске прохожий разбил камнями несколько автомобилей

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  • 2.03.2024, 20:23
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В Минске прохожий разбил камнями несколько автомобилей

Только в Алтайском переулке были повреждены девять автомобилей.

Вечером 1 марта в в Алтайском переулке (Северный поселок) Минска прохожий разбил камнями несколько автомобилей. Об этом пишет Onliner.

Инцидент произошел 1 марта между 19 и 20 часами в Алтайском переулке (Северный поселок). Историей с журналистами поделился житель переулка Александр, который оказался случайным свидетелем произошедшего. По его словам, мужчина бросал камни и бил ими припаркованные на улице автомобили. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Как рассказал изданию Александр, мужчину догнали и остановили соседи. Местные жители вызвали милицию, после чего нарушителя спокойствия забрали в РУВД.

Только в Алтайском переулке были повреждены девять автомобилей, посчитали очевидцы. Также они отметили, что мужчина был с виду трезв и опрятно одет. Но по общению с ним люди предположили, что он был в неосознанном состоянии. Только успел рассказать, что живет на одной из соседних улиц.

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