закрыть
2 марта 2024, суббота, 21:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинец подал в суд на Россию за то, что ему плохо спится

5
  • 2.03.2024, 21:43
  • 1,086
Украинец подал в суд на Россию за то, что ему плохо спится

И отсудил $5257.

Украинец из Хмельницкого подал в суд на Россию за то, что ему плохо спится. В результате он отсудил 200 тысяч гривен ($5257).

Изначально мужчина потребовал от страны-агрессора 1,2 млн гривен ($31 546) морального ущерба за вооруженную агрессию против Украины, и пожаловался на ежедневный стресс из-за воздушных тревог и необходимости находиться в укрытии.

Также хмельничанин заявил, что потерял нормальный сон, вздрагивает от воя сирены, а психологический негатив ускорил процесс его старения, а разрушенные здания приносят ему дополнительный дискомфорт.

Впрочем, эти деньги еще нужно взыскать с России.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип