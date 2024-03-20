«Меня это немного шокирует, потому что она моя лучшая подруга» 1 20.03.2024, 14:17

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Лучшая подруга Соболенко заявила, что знает обстоятельства трагедии с Кольцовым в Майами.

Несмотря на трагедию с Константином Кольцовым, Арина Соболенко решила участвовать в представительном турнире в Майами. В ночь на пятницу она возьмет старт со второго раунда. Причем ее соперницей будет лучшая подруга, испанка Паула Бадоса.

Именно Паула помогла Константину Кольцову устроить сюрприз с неожиданным появлением перед Ариной в Дубае. В декабре 2022 года, воспользовавшись перерывом в чемпионате КХЛ, тогда еще тренер уфимского «Салавата Юлаева» прилетел к своей возлюбленной, пишет «Комсомолка».

И вот теперь, после трагической гибели Кольцова, Бадоса должна выйти на матч против Соболенко. Журналисты спросили у Паулы на пресс-конференции, была ли у нее возможность поговорить с Ариной? Бадоса отметила сразу же, что не хотела бы обсуждать эту тему, но добавила:

— Вчера я много с ней разговаривала. И сегодня утром тоже. Так что я знаю, через что она проходит. Я знаю всю ситуацию, что происходит. Меня это немного шокирует, потому что она моя лучшая подруга, и я не хочу, чтобы она страдала. Это очень тяжелая ситуация. К тому же играть против нее еще и неудобно. Я не хочу это обсуждать. Она моя лучшая подруга, и я обещала ей это.

Произошедшее в Майами обсуждалось не только после матча Бадосы. Журналисты интересовались и мнением экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки.

Каролин заметила, что она не может представить, что сейчас чувствует Арина:

— Я говорю это и хочу плакать. Это такая ужасная ситуация. Я обратилась к ней и сказала, что буду рядом, если ей что-нибудь понадобиться. Я люблю Арину, она замечательный человек. Она всегда такая счастливая и открытая. Видеть, как она проходит через это — душераздирающе. Я даже не могу представить, что она сейчас переживает. Каждый скорбит по-своему. Когда она сегодня проходила мимо, я дала ей пространство. Но дала понять, что я рядом. Я и все мы готовы ей помочь.