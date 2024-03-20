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«Он поссорился»: первый тренер Кольцова считает, что его гибель связана с семейными проблемами

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  • 20.03.2024, 15:28
  • 3,086
«Он поссорился»: первый тренер Кольцова считает, что его гибель связана с семейными проблемами

На днях тело экс-хоккеиста должны привезти в Минск.

Гибель тренера уфимского «Салавата Юлаева» и бывшего хоккеиста сборной Беларуси Константина Кольцова могла быть связана с семейными проблемами. Такое мнение ТАСС высказал первый тренер спортсмена Владислав Остапенко.

О смерти Кольцова стало известно 19 марта, он умер на 43-м году жизни в США. Представитель Департамента полиции Майами сообщил, что ведется расследование гибели Кольцова, подозрений на убийство нет.

«Он поссорился, это семейная ситуация. Я сам не могу понять, очень сложно, тяжело сейчас», — сказал Остапенко.

Он также сообщил, что на днях тело Кольцова должны привезти в Минск.

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