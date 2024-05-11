Ученые раскрыли секрет всемирно известного «столпа желаний» в Индии 11.05.2024, 13:57

2,158

1600-летняя колонна выглядит так же, как и в день, когда ее выковали.

В Индии внутри комплекса Кутб Минар Нью-Дели посетители сразу замечают 7,2-метровую шеститонную железную колонну с декоративным верхом, которая даже старше комплекса. Однако удивляет даже не сама колонна, а ее внешний вид.

Колонна, которой на сегодняшний день уже 1600 лет, выглядит так же, как и в день, когда ее выковали. На ее внешний вид не влияет ни возраст, ни окружающая среда, включая высокую температуру в индийской столице и все большее загрязнение, пишет CNN.

Как она долго противостоит коррозии?

Как правило, конструкции из железа и сплавов железа, подвергающиеся воздействию воздуха или влаги, со временем окисляются, в результате чего они покрываются ржавчиной, если сверху не покрыты слоями специальной краски, как Эйфелева башня. Ученые как в Индии, так и за рубежом начали изучать железный столб в Дели в 1912 году, чтобы попытаться выяснить, почему он не подвергся коррозии. И только в 2003 году эксперты из Индийского технологического института (IIT) в северном городе Канпур раскрыли тайну, раскрыв ответ в журнале Current Science.

Экспертам удалось выяснить, что колонна, в основном, сделана из кованого железа, имеет высокое содержание фосфора (около 1%) и не содержит серы и магния, в отличие от современного железа. Кроме того, древние мастера использовали технику под названием «кузнечная сварка».

Это означает, что они нагревали и нагревали и ковали железо, сохраняя высокое содержание фосфора, что является необычным методом для современной практики.

«На поверхности колонны также был обнаружен тонкий слой мисавита, соединения железа, кислорода и водорода. Этот пласт образуется каталитически путем высокого содержания фосфора в железе и отсутствии извести, что еще больше повышает долговечность столба», – прокомментировал исследование архео-металлург Р. Баласубраманиам.

Ученый похвалил металлургов за их изобретательность, описывая колонну как «живое свидетельство древнего металлургического мастерства Индии».

О его долговечности свидетельствуют исторические сведения, включая инцидент в 18 веке, когда, как сообщается, пушечное ядро, выпущенное в колонну, не смогло ее сломать, что демонстрирует исключительную крепость этого древнего памятника.

Сегодня столб служит символом научных организаций, таких как Национальная металлургическая лаборатория и Индийский институт металлов.

Культурное значение и усилия по сохранению

Согласно одной легенде, если вы встанете спиной к столбу и обнимете его руками, убедившись, что ваши пальцы касаются друг друга, ваше желание сбудется – традиция, наделяющая столб духовным значением, превышающим его историческую ценность.

Однако ASI (Археологическая служба Индии) поставила ограждение вокруг столба, чтобы минимизировать человеческое влияние. Архитектор по охране и эксперт по культурному наследию Прагья Нагар считает, что столб сохранился в пределах комплекса прекрасно, несмотря на снос и реконструкцию вокруг него на протяжении многих лет.

«Если мы все-таки посмотрим на технику, которая была использована для создания колонны, с нового взгляда, за пределы простого признания ее древнего происхождения, мы можем открыть пути использования подобных методов для разработки устойчивых альтернативных материалов, учитывая экологический ущерб, связанный с таких процессов как добыча металла. Крайне важно смотреть на историю не только как на реликвии и памятники, которые просто нужно хранить и удивляться, но и как на хранилище традиционных знаний и местных практик. Этот целостный подход может проложить путь к более устойчивому будущему», – прокомментировала она.