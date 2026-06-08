Назван простой способ оценить состояние здоровья по рукопожатию 2 8.06.2026, 8:54

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Особенно информативным этот показатель оказывается в пожилом возрасте.

В социальных сетях все чаще можно встретить утверждение, что сила хвата позволяет предсказать продолжительность жизни человека. В основе этого заявления действительно лежат научные данные, однако связь между хватом и долголетием часто интерпретируют неправильно, рассказал эпидемиолог Хасан Валли. Об этом сообщает портал The Conversation.

Сила хвата измеряется с помощью специального прибора — динамометра, который фиксирует, насколько сильно человек может сжать рукоятку рукой. Исследования показывают, что этот показатель действительно связан с общим состоянием здоровья.

Например, в одном из крупных исследований с участием около 500 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет ученые обнаружили, что снижение силы хвата на каждые 5 килограммов связано примерно с 20-процентным увеличением риска смерти в течение последующих десяти лет наблюдений.

Кроме того, мышечная слабость — менее 26 килограммов силы хвата у мужчин и менее 16 килограммов у женщин — ассоциировалась с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, респираторных заболеваний и некоторых видов рака.

Однако, подчеркивает Валли, это не означает, что именно сила кисти влияет на продолжительность жизни.

По словам ученого, хват скорее отражает общее состояние организма. Он связан с мышечной массой, работой нервной системы, состоянием сердца и сосудов, а также особенностями обмена веществ.

«Сила хвата не является причиной долголетия. Она служит маркером общей физиологической устойчивости организма, которая и влияет на здоровье и продолжительность жизни», — объясняет исследователь.

Особенно информативным этот показатель оказывается в пожилом возрасте. У людей старших возрастных групп сила хвата хорошо отражает степень возрастной потери мышечной массы и силы — состояния, известного как саркопения.

Именно поэтому некоторые специалисты предлагают рассматривать силу хвата как новый жизненно важный показатель наряду с температурой тела, артериальным давлением, частотой пульса и дыхания.

Улучшение силы хвата может быть полезным элементом общей физической подготовки, но само по себе не гарантирует укрепления здоровья или увеличения продолжительности жизни.

По словам ученого, наиболее надежными факторами долголетия остаются хорошо известные рекомендации: регулярная физическая активность, сбалансированное питание, полноценный сон, поддержание социальных связей и контроль уровня стресса.

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