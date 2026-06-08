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Поезд Гомель–Минск остановили на Могилевщине

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  • 8.06.2026, 9:12
Поезд Гомель–Минск остановили на Могилевщине

Причиной стала неисправность подвижного состава.

«Белорусская железная дорога» сообщила 8 июня об остановке поезда №755 Гомель–Минск в Осиповичах Могилевской области. Причиной стала неисправность подвижного состава.

Поезд выехал из областного центра в 4:41 и должен был приехать в Минск в 7:53. Пассажиров остановленного состава пересадили на поезд №6909 Осиповичи–Минск. Он приедет в столицу 8 июня в 9:27.

Если пассажиры поезда №755 обратятся в билетные кассы, им выплатят разницу стоимости проезда с учетом движения в электричке.

За подробной информацией нужно обращаться по телефону 105 контакт-центра БЖД. Перевозчик извинился перед пассажирами за неудобства.

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