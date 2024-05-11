Неожиданные последствия для Кремля 1 Ксения Кириллова, «Крым. Реалии»

11.05.2024, 13:49

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«Бумеранг» вернулся.

Антииммигрантские настроения в России, поднявшиеся после теракта в «Крокус сити холле», продолжают нарастать, подогреваемые высокопоставленными российскими чиновниками, пишет в своем материале Jamestown Foundation.

Как уже отмечалось, дальнейшая радикализация этой темы создаст новые проблемы для российских властей: рост межэтнических конфликтов и вызванной ими нестабильности внутри России; удар по экономике и уменьшение влияния Москвы в Центральной Азии. Однако попытка сыграть на негативном отношении населения к трудовым мигрантам породила и другие, неожиданные для российских властей последствия.

Важно отметить, что ксенофобия и национализм всегда были популярны в радикально-патриотических кругах, и властях с трудом получается удержать это течение в парадигме «русского интернационализма», когда «русским» признается любой житель страны, поддерживающий политику Кремля. В националистских кругах, на которые сейчас делают опору власти, оказались весьма популярны слова заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого о том, что все национальные диаспоры и общины в России представляют собой «легализованные мафиозные структуры».

Однако внимание «ура-патриотических» кругов к проблеме этнической преступности выявило колоссальную коррупцию в сфере миграционных отношений, благодаря которой иммигранты с криминальным прошлым без труда получали российское гражданство, тогда как честные труженики годами не могли получить положенные им документы.

О частом нарушении миграционных законов говорили и раньше, в том числе проблему признавали государственные СМИ. Журналисты отмечали и «резиновые» квартиры, в которых за деньги регистрировали десятки тысяч человек, и огромный бизнес по организации незаконной миграции с доходом свыше 60 миллионов рублей, который специализировался на изготовлении поддельных документов самого разного типа. Отдельные эксперты открыто признавались, что на миграции наживаются не только не слишком законопослушные работодатели и сотрудники коммунальных служб, но и коррумпированные чиновники.

Однако на фоне последнего всплеска антииммигрантских настроений эту тему подхватили не только отдельные журналисты, но и провластные «эксперты», в том числе военные аналитики. С одной стороны, они набросились на приезжих, клеймя их «новыми варварами» и угрозой национальной безопасности России. Но основной поток их критики обрушился даже не на мигрантов, а на коррумпированных чиновников, наживающихся на нелегальной миграции, и на правительство, позволяющее подобную ситуацию.

При этом еще одной проблемой, попавшей в поле зрения военных экспертов, стали случаи депортации из России иностранцев, участвовавших в войне против Украины и рискующих стать фигурантами уголовных дел за наемничество у себя на родине. Подобные случаи вызывают особенное возмущение радикально-патриотической общественности на фоне «легкости», с которой, по их мнению, могут получить российское гражданство трудовые мигранты.

Вместе с тем очевидно, что российские власти делают все возможное, чтобы участники войны не возвращались домой, что уже привело к волне протестов родственников мобилизованных, прокатившихся по России прошлой осенью. С одной стороны, подобная политика продиктована потребностями фронта, однако не стоит забывать, что власти, помимо прочего, боятся возвращения в страну людей с боевым опытом, которые начнут гораздо активнее отстаивать свои права, ссылаясь на то, что «защищали родину». Если подобная политика касается даже граждан России, неудивительно, что власти не рады видеть в своей стране боевиков-иностранцев, имеющих опыт пыток и убийств и желающих остаться в России.

На этом фоне нередки случаи, когда того или иного «героя СВО» (так российские власти называют полномасштабную войну против Украины – КР) пытаются депортировать из России. К примеру, довольно резонансным стало дело о попытке выслать из страны гражданина Узбекистана, вступившего в ЧВК «Вагнера» и участвовавшего в захвате Соледара и Бахмута.

Другой случай произошел буквально в конце апреля, когда депортация грозила добровольцу из Сербии Александру Йокичу, воюющему в Украине на стороне России. До этого сербу четыре раза отказали в получении российского гражданства. На родине ему грозит до 25 лет тюрьмы. Когда такие дела становятся резонансными, депортации, как правило, удается избежать после вмешательства парламентариев, однако патриотические блогеры подчеркивают, что в большинстве случаев «героев» отправляют на родину.

К слову, подобной политики российские власти придерживались и в отношении тех, кто участвовал в войне против Украины на стороне России с 2014 года, притом это касалось как военных, так и пропагандистов. К примеру, в декабре 2018 года из России была выслана украинская журналистка Елена Бойко, которая активно выступала на российском телевидении в поддержку «ДНР». После возвращения в Украину она была арестована СБУ.

Не менее интересна и история украинского сепаратиста Филиппа Венедиктова. В 2018 году российский суд, а вслед за ним и ФСБ, признали Венедиктова террористом, согласившись с доводами СБУ, и на этом основании отказали ему в предоставлении временного убежища. Тогда российским «национал-патриотам» не удалось поднять волну общественного возмущения поведением властей, тогда как сейчас подобная политика вызывает все больше недовольства со стороны радикалов.

Еще одним последствием роста националистической риторики стало оправдание фашизма в России. Так, на фоне возмущения студентов попыткой дать Высшей политической школе РГГУ имя поддерживавшего Адольфа Гитлера философа Ивана Ильина, ряд православных блогеров вступился не только за философа, но и за фашизм в целом, назвав его итальянскую версию «здоровой христианской реакцией на коммунизм» и посетовав, что нынешнее российское общество не строится по заветам Ильина. Подобный подход, в свою очередь, вызвал резкое неприятие у российских коммунистов, спровоцировав тем самым еще один раскол в обществе.

Словом, попытка сыграть на антииммигрантских настроениях в итоге обернулись против Кремля и породила новые проблемы для российских властей.

Ксения Кириллова, «Крым. Реалии»