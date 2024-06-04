Первая ракетка мира третий год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» 4.06.2024, 19:06

Ига Свентек

Полька Свентек c третьей подряд «баранкой» победила чешку Вондроушову.

Польская теннисистка Ига Свентек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 23-летняя полька, посеянная на турнире под первым номером, победила чешку Маркету Вондроушову, шестую ракетку мира, со счетом 6:0, 6:2.

Ее следующей соперницей будет американка Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA).

В четвертом круге Свентек победила россиянку Анастасию Потапову со счетом 6:0, 6:0.

Свентек является первой ракеткой мира, на «Ролан Гаррос» она побеждала трижды (2020, 2022, 2023).

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.