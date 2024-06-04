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Хартия 97!
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Врач: Паранойя вышла на новый уровень

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  • 4.06.2024, 15:23
  • 3,738
Врач: Паранойя вышла на новый уровень

Среди медиков ищут «иностранных агентов»?

Как стало известно сайту Charter97.org, у белорусских медиков собирают информацию о поездках в другие страны и родственниках за границей. Нам стало известно о таких случаях в Гродно и Витебске.

Сайт Charter97.org попросил врача на условиях анонимности рассказать об этой странной инициативе:

— В отделе кадров выдали каждому анкету, в которой нужно было указать свои поездки за границу, работу или образование в других странах. Отдельной графой был вопрос о родственниках, которые живут за рубежом, чем они занимаются, когда уехали.

На вопрос о том, зачем это нужно, сказали, что «для внутреннего пользования, никуда это дальше не пойдет».

Сомневаюсь, что такое возможно. Видимо, это какая-то разнарядка от силовиков, дополнительный сбор информации о «неблагонадежных». Тем более, что на месте идеолога у нас сотрудник КГБ.

За протесты в нашем медучреждении уволили около 30 человек. Может, паранойя теперь вышла на такой уровень, что теперь будут увольнять за «связи с Польшей и Литвой». Да, дефицит кадров огромный, но в 2021 году, когда пошли увольнения, их это не остановило.

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