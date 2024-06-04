«Повезло всем — и ему, и водителям» 1 4.06.2024, 18:54

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В Минске странный пешеход попал на видео.

Человек бежит по дороге, отчаянно жестикулирует и что-то кричит. Вы наверняка притормозите, чтобы узнать, что происходит. Ну а дальше все может быть совершенно по-разному.

Это видео было снято в Минске на улице Притыцкого (дата и время выставлены). Мужчина средних лет бегал по проезжей части и кричал: «Остановитесь!»

— Сразу было понятно, что его поведение странное и что, допустим, он не участник ДТП или еще что-то. Было видно, что он специально вышел на проезжую часть и что ему реально нехорошо, судя по всему, — рассказал корреспонденту Onlíner автор ролика. — Да, несколько машин останавливались по мере того, как он ходил из полосы в полосу. В заднее зеркало видел, что он затем прошел к разделительной зоне и потом вернулся на тротуар.

Страшно подумать, что было бы, если бы в этот момент транспортный поток двигался на высокой скорости. Но всех затормозил светофор, и мужчину своевременно увидели все водители.

— Можно сказать, повезло всем — и ему, и водителям, — подытожил очевидец.