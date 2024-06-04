В Бресте сегодня был настоящий потоп

В Бресте сегодня был настоящий потоп1
- 4.06.2024, 18:36
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На Брест сегодня днем обрушился ливень. Как сообщают местные ресурсы, непогода вызвала сбои в движении общественного транспорта: троллейбусы стояли в пробках, автобусы приезжали на 30 минут позже положенного времени.
Как правило, сильные дожди затрудняют движение автотранспорта в старом центре Бреста. Основная причина подтоплений — топография города.
«Инженерные ливневые системы работают в штатном режиме, но иногда стихия присылает сюрпризы, последствия которых невозможно устранить мгновенно», — пишет издание.