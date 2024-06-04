Мир сможет передохнуть от аномальной жары 4.06.2024, 19:22

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Феномен Эль-Ниньо идет на спад.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила о том, что возвращение погодного феномена Ла-Нинья в этом году может помочь снизить среднюю глобальную температуру после нескольких месяцев рекордной жары. Влияние нового феномена, вероятно, станет ощутимым в течение ближайших нескольких месяцев, сообщает Science Alert.

В докладе ВМО говорится, что феномен Эль-Ниньо, который определял погоду с середины лета 2023 года, «демонстрирует признаки окончания». Но организация предупредила, что в долгосрочной перспективе из-за антропогенных изменений климата температура продолжит расти из-за антропогенных изменений климата. Они ухудшают экстремальные погодные условия и меняют сезонные осадки и температурные режимы.

Ла-Нинья принесет охлаждение поверхности моря на больших участках тропической части Тихого океана в сочетании с ветрами, дождями и изменениями атмосферного давления. Во многих регионах, особенно в тропиках, Ла-Нинья оказывает на климат воздействие, противоположное Эль-Ниньо, который нагревает поверхность океанов, что приводит к засухе в некоторых частях мира и вызывает сильные ливни в других.

В докладе ВМО говорится о том, что вероятность возникновения Ла-Нинья в период с июля по сентябрь оценивается в 60%, а с августа по ноябрь – в 70%. Шансы на восстановление Эль-Ниньо оцениваются как «незначительные».

Каждый месяц, начиная с июня 2023, когда установился Эль-Ниньо, устанавливал новый рекорд температуры, а весь прошлый год был самым жарким в истории наблюдений.

«Конец Эль-Ниньо не означает паузу в долгосрочном изменении климата, поскольку наша планета будет продолжать нагреваться из-за парниковых газов, удерживающих тепло. Исключительно высокие температуры поверхности моря будут продолжать играть важную роль в ближайшие месяцы», — подчеркнул заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

И большую часть этого избыточного тепла хранят океаны нашей планеты. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США уже учло ожидаемое явление Ла-Нинья в своих прогнозах на сезон ураганов в Атлантике в этом году.

«Ожидается, что предстоящий сезон ураганов в Атлантике будет иметь активность выше нормы из-за стечения факторов, в том числе почти рекордно высоких температур океана в Атлантическом океане, развития условий Ла-Нинья в Тихом океане, уменьшения атлантических пассатов и уменьшения сдвига ветра», — заявили в NOAA.