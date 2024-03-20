Мобильные операторы вводят очередные новшества 1 20.03.2024, 16:54

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Речь идет про массовое повышение тарифов и отказ от некоторых услуг.

У мобильных операторов — очередные изменения. К примеру, мобильный оператор life:)

повышает стоимость многих услуг, отмечает «Зеркало».

с 27 марта изменит стоимость многих услуг и добавит интернет-трафика, который включен в абонплату, по отдельным из них.

К примеру, абонплата по тарифам «Бесконечный» и «Бесконечный+» вырастет с 27 марта до 16,9 и 21,9 рубля соответственно (сейчас она составляет 15,9 и 19,9 рубля соответственно). При этом абонентам добавят по 5Гб интернет-трафика, который включен в абонплату.

«Изменится стоимость на тарифах «Всё включено» и Play ― 26,9 рубля в месяц, для «Голос 1» ― 12,9 рубля в месяц, — сообщает оператор. — Изменения коснутся и линейки «Безлимит»: стоимость вырастет на некоторых предложениях».

Для дополнительных пакетов интернета будет также изменена стоимость.

«В этом году мы расширили 4G-покрытие по всей Беларуси. Теперь более чем 98% жителей страны могут пользоваться 4G в городах, деревнях, селах и агрогородках, — уточняет оператор. — Чтобы продолжить работать в этом направлении и сделать наши сервисы еще лучше, с 27 марта 2024 года будут изменены цены на некоторые тарифы и услуги».

Компания МТС с 19 марта расширила географию услуг «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+». Они стали доступны в Кыргызстане, Люксембурге и Таиланде.

Услуги также начали действовать в сетях партнеров в Польше (T-Mobile Polska S.A.), России (VimpelCom, MegaFon), Эстонии (Telia Eesti AS), Швеции (TeliaSverige AB), Словакии (Slovak Telecom a.s.), Венгрии (MAGYAR TELEKOM), Чехии (T-Mobile).

При этом с 29 марта эти услуги не будут оказываться в сетях роуминговых партнеров Венгрии (Yettel Magyarorszag Zrt), России (Т2 Мобайл LLC (Tele 2)), Словакии (O2 Slovakia s.r.o.), Чехии (O2 Czech Republic a. s).

Услуги «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+» дают возможность абонентам МТС получать в роуминге 5 ГБ интернета без ограничения скорости на 30 дней. Стоимость услуги «5 ГБ за границей» — 33 рубля, а «5 ГБ за границей+» — 45 рублей.

Оператор А1 с 11 марта ввел новшество по услуге «Пауза», которая позволяет абоненту временно приостановить пользование всеми услугами связи (голосовыми, SMS и MMS-сервисами, интернетом, дополнительными опциями). «Оказание услуги приостанавливается по лицевому счету», — сообщили в контакт-центре оператора.

Напомним, А1 с 11 марта также ввел изменения для абонентов тарифных планов с предоплатой. «Абонентам тарифа с предоплатой «Драйв Турист», активирующим сим-карту, начиная с 11 марта, услуга международного роуминга включена в набор базовых услуг», — рассказывали об одном из новшеств в контакт-центре компании.

С 20 марта оператор А1 ввел сразу несколько изменений по некоторым тарифным планам фиксированной связи и услуга кабельного ТВ для жителей Молодечно.