В Беларусь с территории Польши смещаются атмосферные фронты 1 20.03.2024, 17:39

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Это скажется на погоде в стране.

21 марта погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидаются туман и слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

22 марта погодные условия в стране в основном будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу, утром и днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит от -3°С по востоку до +5°С по западу страны, максимальная днем +6..+13°С.

23 марта страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +7..+14°С.