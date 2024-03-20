В Кричеве подросток продал десяткам человек на «Куфаре» несуществующие айфоны 20.03.2024, 18:55

Ему вынесли приговор.

Суд Кричевского района приговорил 17-летнего парня к «домашней химии» за мошенничество — он публиковал на «Куфаре» объявления о продаже гаджетов, выманивал предоплату у покупателей и исчезал. Как сообщает zerkalo.io, об этом говорится в постановлении.

В прошлом году молодой человек выкладывал на «Куфаре» объявления о продаже айфонов и других гаджетов Apple, которых у него не было. Он выманивал у покупателей предоплату, которую ему переводили на карту, а после получения денег исчезал сам и не отправлял потерпевшим никаких устройств.

Таким образом подросток обманул 37 человек, которые заплатили ему в общей сложности 2391 рубль 50 копеек. Его признали виновным в мошенничестве (ч.1 ст. 209 УК) и приговорили к «домашней химии» на срок 1 год 6 месяцев. У юноши также конфисковали мобильный телефон.

Приговор пока не вступил в силу.