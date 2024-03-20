Испания передаст Украине новую партию танков 2 20.03.2024, 20:57

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Киев получит еще 19 Leopard 2.

Испания готовит новую партию боевых танков для передачи Украине.

Об этом изданию La Vanguardia сообщили источники в оборонном ведомстве.

Это будут 19 Leopard 2A4, которые должны быть подготовлены на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севилья). Поставка будет осуществлена двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.

Такое распоряжение отдал глава испанского правительства Педро Санчес, который вместе с министром обороны Маргаритой Роблес встретился с представителями основных компаний оборонного сектора Испании. Во время встречи Санчес подтвердил решительное осуждение правительством агрессии России против Украины. И именно в этом контексте будет происходить новая поставка.

В то время, когда, по мнению экспертов, может возникнуть внезапный дисбаланс в пользу России без реальной способности реагирования со стороны Украины, глава правительства интересовался, что может сделать испанская промышленность для будущих поставок.

Отбросив возможности ВВС и ВМС, все внимание снова было приковано к армии, которая уже более десяти лет хранит боевые танки в Группе материально-технического обеспечения № 41 в Касетасе, в Сарагосе. Именно оттуда в прошлом году десять таких машин были изъяты для отправки.

Роблес уверяла тогда, что Leopard 2A4 в Касетасе «в плачевном состоянии». Однако завод Santa Bárbara Sistemas сумел подготовить их к отправке в Украину. Теперь ожидается повторение операции, но с вдвое большим количеством машин и с худшим начальным состоянием машин, чем те, что уже были отправлены.

Санчес приказал подготовить их к отправке в конце июня. Глава правительства намерен, что когда он посетит саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне 9 июля, боевые танки уже будут в Украине.