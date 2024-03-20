Bloomberg: РФ начала переброску сил с фронта, чтобы оборонять Белгород 5 20.03.2024, 21:17

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Резервов у Кремля нет.

Командование передислоцирует часть российской армии для обороны Белгорода из-за частых атак и обстрелов, рассказал агентству Bloomberg источник, близкий к Кремлю.

С начала марта Белгородская область подверглась регулярным обстрелам и атакам со стороны диверсионно-разведывательных групп. На данный момент не менее 20 человек погибло и около ста получили различные ранения. Самые интенсивные удары пришлись на середину марта. 16 марта город попадал под обстрел дважды, а 14 марта — трижды.

Люди начали надевать бронежилеты для походов в магазины. Несмотря на обстрелы и ракетную опасность, мэр города Валентин Демидов призывал жителей не отказываться от посещения избирательных участков во время выборов президента России 15–17 марта.

Губернатор региона Вячеслав Гладков объявил об эвакуации 9 тысяч детей из региона. Несовершеннолетних перевезут в Калугу, Тамбов и Пензу. Также власти эвакуировали в пункты временного размещения около 600 жителей Грайворонского округа области.

Также губернатор объявил, что с 21 марта власти начнут выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям ряда населенных пунктов из-за проблем с работой магазинов. Кроме того, их освободят от оплаты услуг ЖКХ за март.

Со своей стороны, воющие на стороне Вооруженных сил Украины российские добровольческие формирования — «Легион „Свобода России“», «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Сибирский батальон» предупредили, что вскоре вновь атакуют военные позиции РФ в Белгороде и Курске. Добровольцы призвали жителей города эвакуироваться, отмечает Bloomberg.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области начали возводить блокпосты и введут ограничения на въезд из-за атак диверсантов. В частности, с 20 марта въезд будет ограничен в села Козинки, Глотово, Гора-Подол, Новостроевка-Первая и Вторая, Безымено и город Грайворон.

Диверсанты начали атаковать приграничные территории России на прошлой неделе. Первую атаку они произвели 12 марта, позднее попытки прорваться на российскую территорию диверсанты предпринимали 14 и 16 марта. В Минобороны РФ сообщали об отражении всех атак диверсантов в Белгородской и Курской областях.

Военный обозреватель BILD Юлиан Репке сообщил, что российская армия нанесла авиаудары по селу Козинка в Белгородской области, куда прорвались проукраинские диверсанты. По словам местных жителей, «село практически разрушено», так как российские бомбардировщики применили планирующие авиабомбы ФАБ-500.

Провоенный блогер Alex Parker заявлял, что «села Козинка уже фактически не существует». «Ни одного целого дома нет, по селу активно прилетает чугуний, — пишет он. — Дома уничтожаются. Скорее всего, подобная участь ждет и другие приграничные населенные пункты».