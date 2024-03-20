В Беларуси прошли «торги века» 20.03.2024, 21:39

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Вы удивитесь, что продали на аукционе.

На площадке «БелЮрОбеспечение» 19 марта продали старый деревянный туалет. Ранее объект принадлежал частному предприятию из Могилевской области, на торги его выставили из-за долгов компании, передает «Зеркало».

Торги по продаже туалета были назначены на 19 марта, они должны были стартовать с 590 рублей. На аукцион зарегистрировался лишь один участник, он внес задаток в размере 59 рублей. Отметим, что, когда в торгах принимает участие только один человек, они признаются несостоявшимися, так произошло и в этот раз. Тем не менее единственный участник дал согласие на покупку лота. В результате у туалета появился новый владелец.

Напомним, «одноэтажное дощатое здание уборной на два очка» площадью два «квадрата» находится около деревни Чигиринка (Кировский район, Могилевская область). Им владело лесоперерабатывающее ООО «Могилевлесокомплекс». За фирмой числятся долги по налогам, а потому его имущество арестовали.

«БелЮрОбеспечение» продает туалеты не впервые. Так, в прошлом году площадка выставляла на торги уборные в Кобрине, Лепеле, деревне в Климовичском районе, Солигорске. Был продан только общественный туалет в Солигорске (его купили за 62 505 рублей), остальные объекты не вызвали интереса у потенциальных покупателей.