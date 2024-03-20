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Россиянин подорвал своего сослуживца гранатой в Белгородской области

  • 20.03.2024, 23:15
  • 1,006
Россиянин подорвал своего сослуживца гранатой в Белгородской области

Солдаты российской армии тщетно пытались захватить дом с добровольцами РДК.

Российские военные пытались совершить штурм здания с повстанцами «Российского добровольческого корпуса» в Белгородской области, однако он неожиданно для оккупантов завершился неудачно.

Солдаты российской армии тщетно пытались захватить дом с добровольцами РДК внутри. Неумелые действия врага привели к подрыву сослуживца гранатой. В результате военные ВС РФ, понеся потери, хаотично отступили.

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