Американка по одной детали на селфи вовремя узнала об опасном диагнозе 21.03.2024, 3:13

Это позволило ей вовремя сделать операцию.

Американка Меган Траутвайн сделала селфи, а потом обнаружила на фото деталь, которая ее насторожила: асимметрично опущенное веко. Связавшись с врачом, женщина выяснила, что это симптом доброкачественной опухоли мозга. Открытие позволило ей вовремя сделать операцию, сообщает Fox 13 News.

33-летняя Меган Траутвайн из округа Паско в штате Флорида (США) в 2016 году поехала в Нью-Йорк и сделала там рядовое селфи. Через некоторое время, перелистывая фото, туристка заметила, что одно веко на снимке у нее опущено.

Эта деталь показалась женщине странной, и, вернувшись домой, она обратилась к неврологу. Ей сделали МРТ и диагностировали менингиому — доброкачественную, однако агрессивную опухоль головного мозга, которая быстро развивалась.

Менингиома — вид опухоли головного мозга, развивающейся в мозговых оболочках. Согласно экспертам, примерно треть всех первичных опухолей мозга — это именно менингиомы. Эти образования обычно доброкачественные и встречаются у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. В зависимости от расположения, менингиома может оказывать влияние на различные функции организма, включая глотание, дыхание и зрение.

После поставленного диагноза Меган пришлось перенести операцию по удалению опухоли, затем вторую — из-за разрастания образования. За этим последовали 23 сеанса лучевой терапии.

Однако на этом борьба с болезнью не закончилась: в ходе лечения была обнаружена еще одна первичная опухоль головного мозга — глиома. Поскольку образование на тот момент было незначительным, врачи не стали его оперировать, но назначили женщине регулярные обследования и отмечают постепенное увеличение опухоли с течением времени.

Вдобавок выяснилось, что американка является носителем мутации гена PTEN, который резко повышает риск развития онкологических заболеваний. Так, врачи уже обнаружили у Меган новообразования в матке и груди на ранней стадии, однако они оказались не злокачественными.

После того как одна фотография круто изменила ее жизнь, Меган стала координатором и волонтером в том самом онкологическом центре, где сама проходила лечение. Она старается помочь другим людям, столкнувшимся с теми же проблемами.