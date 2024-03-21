«Костюм не помеха ирокезу в душе» 1 21.03.2024, 9:29

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Истории белорусов, которые кардинально изменили имидж, чтобы начать жизнь с нуля.

С утра пораньше Алексей надевает рубашку и деловой костюм и спешит в банк: он работает юрисконсультом. Коллеги и клиенты даже не предполагают, что в молодости мужчина был сорвиголовой: таскал рваные джинсы и кеды с мусорки, отпускал волосы подлиннее и пел в собственной гранж-группе. Игнат, в свою очередь, сильно поменялся после развода. Он почувствовал больше свободы и сначала решил осветлить волосы, а потом случайно заметил, что они у него вьются. Сейчас парень тратит весомую часть зарплаты на уход за шевелюрой и не прочь поэкспериментировать со стилем, пишет onliner.by.

«Как у такого уважаемого человека может быть волосатый сын»

— Как говорит мама, меня испортил детский лагерь, — начинает свою историю 40-летний Алексей Молчанов; уже 15 лет он работает юрисконсультом в банке и с улыбкой вспоминает бурную молодость: — На самом деле, все закрутилось чуть раньше, когда по телику начали показывать клипы с волосатыми мужиками и гитарами. Я включал 48-й, музыкальный канал перед школой и слушал. Оказалось, мой лучший приятель тоже подсел на эту тяжелую музыку.

Алексей вспоминает, что в его родном городке Сенно Витебской области из развлечений была только дискотека по субботам. Чтобы как-то скоротать все оставшееся свободное время, они с друзьями бегали на базар и спрашивали кассеты. Вскоре коммерсанты по запросу ребят начали привозить разные альбомы с тяжелой музыкой.

Обложки у всех кассет были плюс-минус похожи: мужики с длинными волосами и гитарами. Подростки косили под них, чтобы отличаться от всех остальных.

— Сейчас все носят то, что хотят, выглядят абсолютно по-разному, и это считается нормой. Тогда было сложно отличаться от других. Еще не успели отменить школьную форму. Я с 14 лет мечтал отрастить волосы, но смог выпросить это у родителей только через два года. Все это время боролся за длину. Прикалывался над мамой и папой, что я экономлю им деньги. Как-то я раздобыл на мусорке кеды и с удовольствием таскал их, ходил в рваных джинсах, донашивал отцовские пальто и рубашку «Олимпиада-80».

Вообще, городок маленький, все друг друга знали. Тем более мой отец работал начальником пожарной службы. Когда мы с ним ходили по рынку, знакомые удивлялись: как у такого уважаемого человека может быть волосатый сын, да еще и в рваных штанах?! Помню, как у прохожих аж глаза округлялись. Такой стиль почему-то сразу ассоциировался у людей с чем-то неблагополучным, асоциальным.

Побывав в детском лагере, где все плотно сидели на Nirvana, Алексей с друзьями еще больше заинтересовались музыкой и даже начали выписывать музыкальную газету. Чуть позже у них чудом оказался первый альбом Rammstein, а уже через некоторое время ребята начали выступать сами.

— Мы по кускам собирали всякую всячину. В один момент решили попробовать что-то свое, — вспоминает мужчина. — Самое смешное, когда я учился в музыкальной школе, всеми фибрами души ненавидел гитару. Но ровно через год после музыкалки достал гитару с полочки и начал играть. Вместе с лучшим другом и одноклассником мы собирались в нашей «дыре» — это частный дом, вокруг него жили одни бабушки — и придумывали, что и как будем играть, сочиняли тексты. Ни одна бабушка не пострадала, так как аппаратуру мы выключали ровно в одиннадцать вечера.

Алексей признается, что группой их коллектив назвать сложно: всего-то было одно большое выступление в витебском клубе, который уже давно закрыли. Это было скорее занятие для души, «чтобы не спиться от тоски в маленьком городе». Все карманные деньги ребята спускали не на пиво, а на инструменты.

— Это была сборная солянка. Доставали старые катушечные магнитофоны, перепаивали усилители, находили здоровые колонки, тырили из школы динамики, потом нашли никому не нужную барабанную установку. Когда местный ксендз понял, что мы нормальные ребята, разрешил нам попользоваться своей аппаратурой. Правда, мы испоганили технику после одного школьного выступления и пришли к нему с повинной.

«Это не проходит бесследно»

Специфические музыкальные предпочтения никак не влияли на успеваемость в школе. В аттестате у парня почти сплошь пятерки, за исключением химии, физики и математики (там четверки). Репетировали они с ребятами в основном по выходным, и это занимало не очень много времени.

— Иногда могли зайти на местную дискотеку. Мы называли ее «зверинец», потому что это была площадка под открытым небом, огороженная решеткой. Договаривались с контролером на кассе, говорили, что всего на одну песню, и даже не надо было платить. Сначала забегал парень, который относил диджею кассету, ставил ее, а потом туда подбегали мы все. Нас узнавали, мы прыгали одну песню, отрывались, благодарили и уходили. Повезло, что не трогали местные. Да, было пару моментов, когда с нами хотели подраться, иногда приходилось убегать, но в целом считалось, что это не по-пацански.

Родители парня думали, что тот вырастет и перебесится. Не тут-то было. Алексей поступает на юрфак в Витебск, а по выходным продолжает собираться с ребятами из группы. И не изменяет прежнему стилю.

— К слову, стиль гранж не предполагает большого ухода за волосами. Летом проблема решалась быстро: в обед и вечером ходил купаться на озеро. Плюс волосы красиво выгорали на солнце, и получалось мелирование — вообще звезда. Зимой достаточно было вымыть голову раз в неделю. Я же не прятал шевелюру под шапкой, нужно было всем ее показывать, поэтому волосы сильно не мазались.

С прической пришлось попрощаться в один момент: когда пацан окончил университет, его забрали в армию.

— Помню, как пришел к знакомой парикмахерше стричься. Она знала всех паклачей на районе, приходили к ней ровнять концы и красить волосы. Говорит мне: «Давай по чуть-чуть буду обрезать, чтобы привык». Было видно, что ей самой жалко моих волос. А я махнул рукой и смирился, иначе было никак.

После армии Алексей хотел снова отпустить волосы, но помешала работа. Когда он пришел устраиваться в местное отделение банка, директор его сразу предупредил: «Ну ты же понимаешь, что к нам нельзя с длинными волосами».

С тех пор короткая стрижка и строгий дресс-код плотно вошли в жизнь мужчины. Иногда его накрывает волна ностальгии по молодости, и он бросает себе вызов: вместо официального стиля выбирает что-то из кэжуала, отдает предпочтение брюкам без стрелок или туфлям более спортивного образца.

— На самом деле, цивильный костюм не помеха ирокезу в душе. Тогда, скорее всего, это был юношеский максимализм. Когда вырастаешь, нет потребности выпячивать наружу свою индивидуальность. Гранж меня сильно воспитал. Сейчас я четко представляю, несет человек агрессию или нет, насколько он честен со мной. Это помогает общаться в профессиональной среде и с коллегами, и с клиентами. Все-таки волосатость не проходит бесследно.

«Из меня сделали желтого цыпленка»

Два года назад айтишник Игнат Рычков развелся. Этот период жизни парень мягко называет «очень сложным» и неохотно делится эмоциями. Зато эксперименты, которые он начал тогда ставить на себе, выдали всю душевную боль молодого человека.

— Я начал многое переосмысливать, задавал себе философские вопросы, думал, что я сделал не так, как это исправить, как наладить свою жизнь, — говорит 30-летний Игнат. — Именно после развода, когда я почувствовал себя свободнее, пошли и эксперименты с внешностью.

Парень давно хотел перекрасить волосы в светлый. Он сходил к своему барберу, решили начать с блонда.

— Первый блин всегда комом: из меня сделали желтого цыпленка.

До этого Игнат и раньше стригся в барбершопе — не из-за того, что был помешан на стиле, а потому, что это было хорошо знакомое ему место. Тем более периодически в любом случае нужно было стричься, а совсем короткие волосы под машинку он не любил. Мастера в барбершопе были аккуратны с экспериментами, подбивать на окрашивание их стал сам Игнат.

Со второй попытки получилось вывести пепельный тон волос. Если раньше парень пользовался обычным гелем для душа «3 в 1» и зубной пастой, то со временем у него стало появляться все больше уходовых средств для шевелюры.

— Из-за того, что я начал вкладываться в волосы, жаба душила лишний раз их отстригать. За первое окрашивание отдал где-то 450 рублей. Сейчас на это уходит 150—180 рублей раз в два месяца. Поначалу мог оставить в магазине рублей 300 на уходовую косметику. Сейчас на волосы в среднем уходит рублей 200 в месяц, это отдельная статья в бюджете, — рассказывает молодой человек. — Я слегка подравнивал волосы по бокам, а на макушке отращивал, и месяца через три-четыре обалдел, когда узнал, что они вьются! Когда отрастил волосы чуть больше стандартной суровой мужской длинны, обнаружил настоящие кудри. Это было открытие и удивление.

С новой прической парень стал собирать в городе еще больше взглядов. До этого прохожие тоже обращали на него внимание: человека ростом два метра пропустить сложно. Игнат признается: сразу ему такое внимание льстило, сейчас он привык, и стало безразлично.

Первое время молодой человек активно сражался со своей шевелюрой, пытался научиться аккуратно укладывать волосы. Использовал все возможные средства, но ничего не работало. Вернее, помогало, но до первого расчесывания.

— С одной стороны, это бесит, а с другой — смешно. По сути, делать ничего не надо, а утром уже есть прическа. Проснулся — и уже красивый.

«На волосы уходит 200 рублей в месяц»

С образом Игнату помогла новая девушка, которая со временем стала его женой. Она не только подсказывала более эффективные средства для волос, но и объясняла, как правильно следить за кожей лица и тела, так как у парня на фоне стресса после развода обострился дерматит и появились красные высыпания. Чуть позже девушка занялась и гардеробом Игната.

— Стиль в одежде стал более яркий, не совсем типичный для улицы. Раньше я носил базовые темные или светлые майки с шортами. Сейчас в гардеробе появились новые цвета: больше всего розового и фиолетового. На фоне приятных перемен во внешности я не только начал ловить на себе больше взглядов прохожих и пользоваться вниманием у своего окружения, но и в целом почувствовал себя лучше, чаще бывает хорошее настроение.

Летом прошлого года Игнат с женой уехали в путешествие на Дальний Восток на три месяца. Перед дорогой парень не успел подстричься и покраситься. Супруги пытались по пути найти толковых мастеров , которые работают с кудрями, но попытки не увенчались успехом.

— Там было жуткое пекло, под 35 градусов. Голова намокала, волосы тоже, все это падало на лицо, было крайне неудобно. И мне пришлось самому состричь кудри, — с легкой грустью вспоминает Игнат. — В тот момент я сильно злился на волосы. Жена куда-то вышла, а я по-быстрому состриг шевелюру в ванной. Супруга была в шоке: приходит, а я сижу практически лысый. Даже слегка обиделась, что с ней не посоветовался.

Но по приезде в Минск парень не удержался и снова отрастил кудри. Подмечает, что в этот раз они не такие красивые, как раньше, но молодой человек работает над этим.

Сейчас на полке Игната в ванной намного больше косметики для волос, чем у его жены. Первому встречному стрижку и окрашивание он не доверяет. В последнее время парень начал замечать раздражение на коже головы после окрашивания. Решил, чтобы поменьше травмировать кожу, будет отращивать длину и делать плавный переход к своему цвету волос.

— Если сравнить себя в старом образе и в новом, то сейчас чувствую себя намного комфортнее. Помимо стиля, мы с женой стали следить за питанием, у меня пропали живот и бока, — рассказывает Игнат. — На самом деле, все у нас в голове. Люди боятся, что окружающие не так посмотрят и осудят, но чаще всего всем все равно, как ты выглядишь, главное, какой ты человек.