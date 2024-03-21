«Получаю 2000 долларов, но хочу в IT на 500» 1 21.03.2024, 11:10

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Зачем белорусы учатся на IT-курсах в 2024-м году.

Издание Devby.io пообщалось с теми, кто учится на IT-курсах в 2024 году, — в разгар многослойного кризиса. Что им обещают и как они видят перспективы?

«Строчка в резюме — „курс на GeekBrains“ — воспринимается как стоп-фактор»

Валентин, PO/PM, 30 лет, работает в роли PO/PM и осваивает iOS-разработку на GeekBrains:

— Мое образование далеко от IT, но так случилось, что программирование увлекло меня. Сначала я сам освоил Python, потом увлекся iOS-разработкой. Материалов на русском языке мало, а мне хотелось структурировать свои знания с преподавателем. На GeekBrains была приятная цена на курс — и, вуаля, я его приобрел.

Реклама курса — сплошные клише: вы получите востребованную профессию, будете зарабатывать сикстиллион миллионов денег, поможем с трудоустройством и т.п. Я понимал, что все это пустые обещания, но все же полагал, что хотя бы знания получу.

Программа курса была предварительно описана, но без временных ориентиров. В итоге оказалось, что iOS-разработке в течение всего года уделяется месяца два — в «беглом» формате. Я выбрал занятия днем (так как мне обещали: «будете учиться в удобное для вас время»), но когда дошли до занятий по iOS, узнал, что они проводятся только вечером. Платформа тоже так себе: на семинаре онлайн транслируется одно задание, а на платформе оно другое.

Большую часть знаний я приобретаю самостоятельно — что неплохо. Но качество специалиста (если такое слово вообще применимо в данном случае) после курса GeekBrains оставляет желать лучшего. А строчка в резюме — «курс на GeekBrains» — теперь воспринимается как антипаттерн и стоп-фактор при оценке знаний. Мне кажется, с ней шансы найти работу вообще стремятся к нулю.

Я не жалею, что изучаю программирование — мне это нравится, я люблю учиться, нагружать мозг. Я бы сказал, что сейчас это крутое хобби. Понимаю, что рынок в целом переживает не лучшее свое время, но верю, что хороший специалист всегда получит оффер. И путь к нему должен лежать через самообразование, а никак не через курсы.

Работу в iOS-разработке я искать не пытался, повторюсь, что для меня это больше хобби. Понимание рынка и возможностей у меня есть. Я работаю в роли PO/PM. И свою учебу рассматриваю в том числе как повышение квалификации через взгляд на разработку по другую сторону.

«Готов на понижение зарплаты в несколько раз. Сейчас мой доход — около 2000 долларов»

Арсений, 36 лет, очно учится на Java-разработчика в Витебске:

— Учеба идет быстро, и я вижу: если дополнительно не заниматься самостоятельно, перспективы, мягко скажем, — такие себе.

Но моя цель — не отсидеть положенный срок на курсах и получить «бумажку», а найти работу. Поэтому я беру то, что дает школа (это 10% где-то), а остальное добираю сам — ищу материалы в интернете и занимаюсь по ним.

У нас в группе есть студенты, которые просто «ходят», и те, которые много делают для своего развития — таких человек 5 из 12. Но из этих пяти двое уже пришли с базовыми знаниями, а трое учатся-учатся-учатся. Из всей группы с английским дружат только три человека, я в их числе (хотя мои знания тоже стоит еще подтянуть).

Нельзя сказать, что я схватываю на лету — чтобы понять некоторые вещи, приходится одну и ту же тему штудировать раз по пять, плюс оттачивать на практике (благо есть помощник в виде ИИ — подскажет, как реализовать ту или иную вещь в коде, придумает задание по теме, объяснит теорию, это очень удобно). И все же я уверен, что перспективы у меня есть.

Да и вакансии тоже есть, куда можно податься на первоначальном этапе. В Витебске конкретно — не так много, но существует же удаленка. В ближайшее время я планирую начать рассылать резюме. Хочу прощупать рынок, чтобы понять, что от меня как от кандидата требуется на собеседовании, а также выявить, где у меня пробелы в знаниях и что нужно подтянуть.

Мне кажется, все просто: нужно поставить перед собой цель — и идти к ней. И возраст не помеха, я считаю: в свои 36 чувствую себя на 25. Я пошел учиться осознанно, чтобы сменить сферу деятельности, и готов на понижение своей зарплаты в несколько раз. Понимаю, что на начальном этапе мой потолок будет в районе 500 долларов, тогда как сейчас мой доход в среднем около 2000 долларов.

Почему хочу сменить профессию — я работаю в сфере торговли, и это мне надоело до тошноты (я чувствую, что зашел «не в ту дверь» 10 лет назад).

Потолок по зарплате и по развитию достигнут, мне скучно, есть даже ощущение, что я деградирую. А программирование мне нравится само по себе — такая работа приносит удовольствие. Ну и перспектива заработка тоже немаловажный фактор.

И да, мой заработок сейчас — это необходимый минимум, я считаю. Кто-то скажет: это очень неплохо, а я отвечу так: да, не голодаю, но и не сказать, что это суперзарплата (особенно если учесть, что я работаю практически без выходных).

Школа обещаний помочь с трудоустройством не дает.

«„План Б“ — вернуться туда, где работаю. Но хочется верить, что не придётся»

Роман, 30+ лет, на курсах в Aston:

— Только окончил бесплатный учебный курс от Aston — и теперь меня приглашают на стажировку. Как говорят действующие сотрудники, это можно считать оффером.

Конечно, я соглашусь — это возможность получить реальный опыт работы. По предварительным расчетам, первый пересмотр зарплаты будет только в феврале следующего года. Но сначала около трех месяцев придется поработать бесплатно (хорошо, что у меня есть заначка), а затем — получать в пределах от 850 до 1250 рублей.

Работать нужно будет по 8 часов 5 дней в неделю онлайн. Техника — своя.

Действующие сотрудники говорят, что без зарплаты можно просидеть и четыре месяца, плюс месяц на то, чтобы тебя «продали» — это время тоже бесплатно.

До курсов от Aston я учился по JavaRush — по 6−7 часов в день около 2−3 месяцев. В 2021 году попал на курс A1QA (тоже 3−4 месяца по 6−8 часов, на выходе даже был близок к выгоранию), успешно прошел — но наем заморозили без объяснения причин.

Попытка трудоустроиться хоть куда после курсов пришлась на момент, когда рынок IT-вакансий начал схлопываться. Моя же финансовая подушка была почти на исходе — нужна была хоть какая-то работа, поэтому я устроился сисадмином в одну контору.

Потом совершенно случайно узнал про стажировки у Aston. Хотел сразу идти — без обучения, но друзья отговорили: «во время учебы ты узнаешь, с чем конкретно компания работает, освежишь свои знания после долгого перерыва». Ну и пока я учился, пополнял заначку, готовил семью морально к тому, что их кормилец какое-то время не будет приносить доход.

Учеба длилась 3 месяца, 2 раза в неделю лекции, после каждой лекции — практика. На нее я тратил в неделю по 8−10 часов по вечерам. Эта учеба прошла максимально спокойно. Я даже не надеялся, что пригласят на собеседование, — но у меня получилось.

Есть ли у меня «план Б» — да, вернуться туда, где работаю в данный момент. Но очень хочется верить, что не придется. Душа просит уверенности в завтрашнем дне, а мозг — интересных задач, чтобы не скучать.

«Студентам не обещают ничего, наоборот — говорят, что работу в IT сейчас искать непросто»

Ольга, тестировщица (4 года опыта), на курсах QA Auto Python:

— Я ручной тестировщик с опытом работы 4 года, сейчас прохожу курсы в TMS на QA Auto Python — оплачивает компания, в которой я работаю.

Какие лично перспективы у меня — смогу писать автотесты на проекте, мне, возможно, повысят оклад. А вот на курсе студентам не обещают ничего, даже наоборот — прямым текстом говорят, что работу в IT сейчас искать очень непросто.

Но надо сказать, что не работающих в IT у нас в группе немного. Большая часть — или ручные тестировщики, или на других ролях в компаниях и хотели бы «пощупать» автоматизацию. Ну и словам преподавателя верят, потому что сами все видят.

Еще стоит упомянуть, что в нашей группе не все ребята находятся в Беларуси, поэтому шанс найти первую работу в IT или сменить компанию у них все же немного выше, чем у тех, кто не релоцировался.

«В курсе использовались материалы, разобранные уже сотни раз на различных платформах»

Евгения, работает как тимлид, проходила курсы по Data Analyst/Data Science, но свернула обучение и попросила о возврате денег «на середине»:

— Я работаю в крупной американской IT-компании как тимлид и специалист по качеству данных, захотела развиваться в более техническую сторону — и выбрала для себя логичное направление Data Analyst/Data Science. Выбор курсов по данному направлению был небольшой, и я выбирала по имени школы, читала отзывы, посмотрела в LinkedIn, кто там работает или учился.

Менеджеры работали отлично, всегда были на связи, хорошо продавали курс, говорили, что начальный уровень знаний требуется, но за пару месяцев до старта его можно самостоятельно приобрести, скинули материалы (книги, линки на сайты). В начале курса золотых гор не обещали, сказали, что с вакансиями в странах СНГ сейчас плохо, но поскольку я живу в Европе — могут посодействовать в поиске работы, так как сотрудничают с европейскими компаниями.

Я прошла половину курса и решила отказаться от дальнейшего обучения, так как не совпали ожидания/реальность.

В курсе использовались материалы (датасеты), которые разобраны уже сотни раз на различных платформах (Kaggle, Habr, YouTube и т.д.) и есть в бесплатном доступе. Недостаток этих датасетов в том, что они абстрактные, чистые и никак не сопоставляются с тем, что придется делать на работе или даже на собеседовании.

Программы написаны заранее, и соответственно — код тоже. Процесс обучения выглядел как лекция с запуском кода, за такую стоимость курса я все-таки ожидала хотя бы частично лайфкодинг (тем более что Python SQL мы проходили с нуля), ну и точно работающий код.

Ну и в целом было мало комментариев именно по нашей работе на курсах, не было ревью кода, комментариев по его улучшению и т.д.

«Нет уверенности в завтрашнем дне. Будет работа или нет? Правильное принял решение или нет?»

Сергей, 25 лет, оканчивает курс по Java на российском сайте:

— Начинал курс по подписке, втянулся, уволился и купил целый курс. Там и группа, и наставник, и, что особенно важно было при выборе, — код ревью.

Также в стоимость входил карьерный трек — что-то вроде помощи в трудоустройстве. Но на самом деле это вычитка резюме и сопроводительного письма — тебе говорят, где что поправить, изменить, добавить. Плюс ревью на GitHub.

Что по перспективам: я начинал учить Python, но посоветовался с бывшим коллегой, и тот сказал, что в тот же Aston часто берут джавистов. Вот я и решил изучать Java. Рынок не мониторил, да и вообще плохо представлял, какие у меня перспективы. Просто начал учиться, так как предполагал идти в то место, которое назвал коллега.

И вот я окончил десятимесячный курс почти за полгода. Но оказалось, что в Aston еще 5 месяцев нужно будет без зарплаты обучаться у них в офисе. И это при условии успешного прохождения вступительного, а затем и других тестов.

Я ищу работу на удаленке джуном — рассылаю резюме повсюду, ищу в Telegram и в LinkedIn, на hh.ru. Но пока грустно.

Курс дал мне базовые знания, но приходится все время что-то новое учить, так как сейчас требования для джунов — как раньше для мидлов. Не знаю, чем это закончится в итоге, рассматриваю в том числе возможность изучать что-то более востребованное чем Java. Может это будет фронтенд и JS. Также часто думаю про направление Salesforce — близко к Java, но также важно знать HTML, CSS и JS.

Если честно, то меня пугает неизвестность — нет уверенности в завтрашнем дне. Будет работа или нет? Правильное ли я принял решение или нет? Боюсь остаться у разбитого корыта.

Я поставил себе срок по поиску работы — до августа. Ищу в том числе на удаленку в России, но там своих джунов море. Прямо сейчас Aston набирает группу на обучение — типа с нуля, но нужно иметь все же какие-то знания. Группа — 35 человек, а заявок подано 350. Был тест на 34 вопроса с таймером, у меня 3 неправильных ответа (то есть мой результат — 92%), не факт, что попаду.

Есть альтернатива — попробовать подать заявку сразу на стажировку и пройти тест. Но там вопросы почти на мидл+.

Ну и если мои поиски работы затянутся, то можно пойти учиться на фронтенд-разработчика и быть уже плюс-минус фуллстэком. Но это опять время, ресурсы…

«Просматриваю вакансии, смотрю на требования, грущу, иду учить дальше»

Ян, 30 лет, прошел линейку курсов «Поколение Python» на Stepik:

— Давно купил курс от Skillfactory, fullstack Python dev. При покупке обещали менторов, проекты, общение в Slack, проверки д/з и карьерный курс.

Первые несколько модулей прошли хорошо (возможно, потому что у меня есть базовые знания — и неплохие). Но когда начался backend на Django, курс как-будто посыпался. При переходе с модуля на модуль было ощущение, что между ними был еще один, потому что информация и д/з не сходились с тем, что нас просили делать. Желания учиться это, естественно, не прибавляло.

Менторы на вопросы по содержанию курса не отвечали, ссылаясь на то, что это не их работа. Администрация обещала полностью переработать backend-модули. Я взял курс летом в 2021 году. Сейчас периодически захожу туда и смотрю, что изменилось. Переработку действительно начали, но за 2 года осилили меньше половины модуля. И теперь половина сделана по-человечески, а вторая выглядит, как шутка над студентом.

Я подумал-подумал и пошел на Stepik проходить линейку курсов «Поколение Python». За все отдал около 10 тысяч российских рублей (со скидкой брал). И этот продукт в разы качественнее, чем то, что предлагает Skillfactory. Постоянная поддержка разработчиков в комментариях, быстрая реакция на ошибки/недоработки. В общем, тот курс решил отложить в долгий ящик (если вообще дойдут руки).

У меня высшее инженерное образование — БелГУТ. По специальности не работал, пошел на железную дорогу помощником машиниста. Сейчас работаю в такси менеджером по персоналу. Уже давно хочу перейти в IT, но как будто не успел в то окошко, когда можно было легко «залететь». Теперь рынок перегрет — и я готовлю себя к повышенным требованиям.

Сейчас я начал курс по ООП, все остальные из линейки BEEGEEK на Stepik закрыл.

Я просматриваю вакансии, смотрю на требования, грущу, иду учить дальше.

Голый Python никому не нужен, нужны прикладные фреймворки. Ставил ли я себе рамки по поиску работы — да, но пока я плохо вкладываюсь в свои же тайминги. Думаю, к лету начать ходить на собесы, чтобы хотя бы потренироваться.