Сколько белорусам насчитают за коммуналку в новостройке, если там никто не прописан? 21.03.2024, 15:03

В ЖКХ Минска объяснили.

Нужно ли платить за коммунальные услуги собственникам квартир в новостройке, пока в ней никто не живет и официально не прописан? Таким вопросом задаются многие белорусы после того, как становятся счастливыми обладателями собственных квадратных метров. В Минском городском жилищном хозяйстве пояснили, по каким тарифам будет начисляться плата за услуги ЖКХ в таких случаях.

Как пояснили специалисты в официальном телеграм-канале «Минского городского жилищного хозяйства», в течение одного месяца с момента передачи квартиры в собственность новому владельцу для квартиры в новостройке по закону могут применяться субсидированные (то есть льготные) тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

После того, как по месту жительства в этой новостройке будут зарегистрированы люди, субсидированные тарифы сохранятся, если все официально прописанные в ней жильцы будут иметь право на льготы по оплате услуг ЖКХ. Если же прописанные жильцы подпадают под одну из категорий так называемых «незанятых в экономике граждан» («тунеядцев»), то за ЖКУ (техническое обслуживание, горячую воду, газ и отопление) придется платить по 100%-ным тарифам.

По таким же тарифам, «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг», придется платить и в том случае, если по истечении одного месяца после регистрации прав собственности в новой квартире так никто и не пропишется официально, а также тем, у кого есть во владении и пользовании одно или несколько жилых помещений (или доля в праве общей собственности на жилые помещения), в одном из которых никто не зарегистрирован, пояснили в ЖКХ Минска.

Там напомнили, что за услуги ЖКХ плату необходимо вносить «каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца» — на основании данных, внесенных в официальное извещения.

«Обязанность оплаты коммуналки и расходов на электроэнергию возникает у плательщика, являющегося собственником жилого и (или) нежилого помещения, со дня возникновения права собственности на эти помещения», — пояснили в организации.