Новые недорогие SEAT рассекретили до презентации 21.03.2024, 18:26

В линейке ожидаются экономичные гибридные модификации.

Новые SEAT Arona и Ibiza изменятся внешне и получат улучшенную мультимедийную систему. В линейке ожидаются экономичные гибридные модификации.

Опубликованы фото новых SEAT Ibiza и Arona. Хэтчбек и компактный кроссовер пройдут очередную модернизацию. Об этом сообщает сайт Carscoops (перевод - «Фокус»).

Новые SEAT Ibiza и Arona показали во время ежегодной пресс-конференции испанского автопроизводителя. Как стало известно, на рынок они выйдут в конце 2025 года.

На фото видно, что хэтчбек и кроссовер SEAT стали выразительнее на вид. Им увеличили радиаторную решетку и передний воздухозаборник, а также заменили бамперы, фары и фонари.

Салон SEAT Arona и Ibiza 2025 модельного года не показали, однако известно, что автомобили получат улучшенную мультимедийную систему с новым увеличенным дисплеем.

Линейку двигателей SEAT Ibiza и Arona также ожидают изменения. Моторы дополнят "мягкой" гибридной установкой, что снизит расход топлива.

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время обновление ожидает и SEAT Leon и Ateca. Они также изменятся внешне, а еще получат матричную оптику и новые плагин-гибридные модификации.