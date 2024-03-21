Telegraph: Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия 7 21.03.2024, 22:48

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Впервые со времен чумы.

Из-за резкого падения рождаемости население Земли в ближайшие десятилетия начнет сокращаться — это произойдет впервые со времен «Черной смерти» (пандемии чумы в XIV веке), сообщает The Telegraph со ссылкой на опубликованное в журнале Lancet исследование.

Газета напоминает, что в результате «Черной смерти» население Земли сократилось с 400 млн до 350 млн человек, при этом население Европы уменьшилось примерно на треть. Теперь же, как выяснили ученые, население впервые в истории начнет сокращаться по естественным причинам, не связанными с пандемиями.

Исследователи отмечают, что для поддержания роста населения, известного как «общий коэффициент рождаемости», женщины должны иметь в среднем по 2,1 ребенка каждая, при этом уже по состоянию на 2021 год во всем мире коэффициент опустился до 2,23. Для сравнения, в 1950 году он был равен 4,84.

Ученые ожидают, что коэффициент рождаемости в мире снизится до 1,83 в 2050 году и до 1,59 к 2100 году. Это означает, что уже в 2050 году в 155 из 204 стран уровень рождаемости будет ниже, чем необходимо для поддержания численности населения, отмечает The Telegraph. К 2100 году таких стран будет уже 198, а на страны Африки к югу от Сахары будет приходиться более одного за каждых двух рожденных в мире детей.

Соавтор исследования и ведущий научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета Наталья Бхаттачарджи заявила, что снижение уровня рождаемости «полностью изменит глобальную экономику и международный баланс власть и потребует реорганизации общества». «Глобальное признание проблем, связанных с миграцией и глобальными сетями помощи, станет еще более важным, когда существует жесткая конкуренция за мигрантов за поддержание экономического роста, а также по мере того, как беби-бум в странах Африки к югу от Сахары продолжается быстрыми темпами», — указала ученый.

Сокращение и старение населения требуют готовности и реорганизации общества «от воздействия на продовольственную безопасность и структуру миграции до самой инфраструктуры стран», считает директор отдела демографических наук Оксфордского университета профессор Мелинда Миллс. «Состав населения влияет на инфраструктуру, такую как школы, жилье, транспорт, жилье, здравоохранение и пенсии, а также на культурные изменения и изменения в голосовании», — добавила она.

Численность населения Земли впервые превысила отметку 8 млрд человек в ноябре 2022 года, согласно данным ООН. Увеличение населения планеты на 1 млрд произошло за 12 лет. Отметки 8,5 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2030 году, а пика — 10,4 млрд — к 2080-му.

За последние 200 лет численность населения Земли выросла в восемь раз. Так, например, если в начале 1900-х на планете было всего 1,6 млрд человек, то к началу 2000-х уже 6 млрд, а в 2011 году — 7 млрд. Такой стремительный рост объясняется развитием медицины, достижениями в области санитарии, расширением доступа к питьевой воде, широким охватом вакцинации.

Как указали в ООН, несмотря на постоянное увеличение численности населения, темпы его прироста в последнее время замедляются. Прогнозируется, что более чем в 60 странах число жителей сократится на 1% или более в период с 2022 по 2050 год «из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмиграции».

При этом в организации отметили, что более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах — Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Объединенной Республике Танзания.