В Беларуси изменился порядок передачи жилья дольщикам
- 22.03.2024, 12:18
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Как теперь получить документы на дом?
В Беларуси внесли корректировки в порядок передачи дольщикам в собственность домов и таунхаусов. Теперь застройщик может отдать будущему владельцу документы на жилье, которое возводится с привлечением бюджетных средств, с некоторыми незавершенными видами работ.
Новшества прописаны в постановлении совета министров Беларуси от 12 марта 2019 года №156 и опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
В поправках говорится о том, что, если некоторые виды работ перенесены на более благоприятный период их выполнения, застройщик все равно имеет право передать документы на дом или таунхаус будущему собственнику, указав в них стоимость этих работ. Дольщик сможет оплатить их позднее.
Стоит иметь в виду, что после сдачи объекта расходы на оплату коммунальных услуг также ложатся на плечи владельцев жилья.