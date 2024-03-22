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В Беларуси изменился порядок передачи жилья дольщикам

  • 22.03.2024, 12:18
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В Беларуси изменился порядок передачи жилья дольщикам

Как теперь получить документы на дом?

В Беларуси внесли корректировки в порядок передачи дольщикам в собственность домов и таунхаусов. Теперь застройщик может отдать будущему владельцу документы на жилье, которое возводится с привлечением бюджетных средств, с некоторыми незавершенными видами работ.

Новшества прописаны в постановлении совета министров Беларуси от 12 марта 2019 года №156 и опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

В поправках говорится о том, что, если некоторые виды работ перенесены на более благоприятный период их выполнения, застройщик все равно имеет право передать документы на дом или таунхаус будущему собственнику, указав в них стоимость этих работ. Дольщик сможет оплатить их позднее.

Стоит иметь в виду, что после сдачи объекта расходы на оплату коммунальных услуг также ложатся на плечи владельцев жилья.

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