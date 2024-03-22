Как на самом деле выглядят дороги в регионах 6 22.03.2024, 12:30

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Жители Слуцка поделились видео.

Жители Слуцка требуют, чтобы в городе отремонтировали дорогу.

Местные жители жалуются на проблемы подъезда к гаражному кооперативу №12, поворот к которому находится сразу за железнодорожным переездом в сторону вокзала. Так же находятся гаражи Слуцкой ЦРБ.

По словам случчан, всё начинается с дренажной трубы сразу на съезде с улицы Ленина. Над ней сильно просел грунт, и легковушки не раз «разбивали» поддоны.