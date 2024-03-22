Как на самом деле выглядят дороги в регионах

Как на самом деле выглядят дороги в регионах6
- 22.03.2024, 12:30
- 2,118
Жители Слуцка поделились видео.
Жители Слуцка требуют, чтобы в городе отремонтировали дорогу.
Местные жители жалуются на проблемы подъезда к гаражному кооперативу №12, поворот к которому находится сразу за железнодорожным переездом в сторону вокзала. Так же находятся гаражи Слуцкой ЦРБ.
По словам случчан, всё начинается с дренажной трубы сразу на съезде с улицы Ленина. Над ней сильно просел грунт, и легковушки не раз «разбивали» поддоны.