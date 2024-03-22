Нужно ли участковым врачам ходить к заболевшим на дом? 12 22.03.2024, 17:24

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Терапевты в белорусских поликлиниках перегружены.

Как пишет телеграм-канал «Белые халаты!»:

- Мы все привыкли к крайне высокому уровню доступности первичной медицины, и с точки зрения некоторых это очень здорово: если плохо себя чувствуешь, имеешь высокую температуру — вызывай врача на дом. Конечно, удобно. В подавляющем большинстве стран мира такой роскоши не существует. Вызов терапевта на дом без крайней необходимости является очень дорогой услугой.

Но есть и другая сторона медали. Терапевты в белорусских поликлиниках сверхзагружены. Уже сейчас им приходится сокращать время на прием одного пациента до несмешных нескольких минут только для того, чтобы успеть обслужить всех, кто обратился за помощью.

При этом, даже при скромном подсчете, посещение одного пациента на дому занимает время, которое можно было бы потратить на три полноценных приема в кабинете.

Добавьте к этому очень низкие зарплаты медиков, невыносимые условия труда участковых, которым, помимо своих прямых обязанностей, приходится заниматься множеством работы «в нагрузку». Часто приходится слышать, что такая расточительность напоминает пир во время чумы.

Как вы считаете, нужно ли участковым врачам ходить к заболевшим на дом? Или эту практику пора отменять?