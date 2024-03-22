Зеленский собрал Ставку по энергетике 1 22.03.2024, 19:07

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Владимир Зеленский

Приняли закрытые решения.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное ситуации с энергетикой.

Как сообщается в Telegram главы государства, все доклады касались ликвидации последствий российского обстрела в Харькове и области, Запорожье, Днепре, Хмельницком и области, Кривом Роге, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской областях и во всех пострадавших населенных пунктах.

По словам Зеленского, глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий и Нафтогаза Алексей Чернышов рассказали о состоянии энергосистемы и шагах для ее укрепления и защиты. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук доложили о работе ПВО.

«Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению», — сказал президент.