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Зеленский собрал Ставку по энергетике

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  • 22.03.2024, 19:07
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Зеленский собрал Ставку по энергетике
Владимир Зеленский

Приняли закрытые решения.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное ситуации с энергетикой.

Как сообщается в Telegram главы государства, все доклады касались ликвидации последствий российского обстрела в Харькове и области, Запорожье, Днепре, Хмельницком и области, Кривом Роге, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской областях и во всех пострадавших населенных пунктах.

По словам Зеленского, глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий и Нафтогаза Алексей Чернышов рассказали о состоянии энергосистемы и шагах для ее укрепления и защиты. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук доложили о работе ПВО.

«Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению», — сказал президент.

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