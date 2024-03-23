Погода готовит белорусам сюрпризы 23.03.2024, 10:16

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Зима из Беларуси, кажется, ушла, но весна все еще не спешит.

В выходные будет тепло, но мокро, а вот в начале следующей неделе не исключено возвращение снега. Об этом свидетельствуют данные Белгидромета Минприроды.

В субботу, 23 марта, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем ожидается +7…+14°C.

В воскресенье, 24 марта, на большей части территории Беларуси прогнозируются дожди. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью от +1 °C до +8°C, днем — +6…+13°C.

В понедельник, 25 марта, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — дождь, возможен мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Ночью температура будет в пределах от -2.+3°C, по юго-востоку — до +5°C. Температура днем +3…+9°C.