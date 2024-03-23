Дрон ударил по «Оскольскому электрометаллургическому комбинату»1
- 23.03.2024, 10:41
- 2,642
Повреждены два цеха российского предприятия.
Подсанкционный «Оскольский электрометаллургический комбинат» в Белгородский области Российской Федерации подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет российское медиа SOTA.
Сообщается, что в результате атаки, предположительно, повреждены два цеха комбината. Авторы публикации подчеркнули, что комбинат производит металл, используемый для военной техники.
По информации журналистов, сотрудники предприятия на момент атаки пребывали в укрытии. При этом в городе не была объявлена воздушная тревога.