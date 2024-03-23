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Дрон ударил по «Оскольскому электрометаллургическому комбинату»

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  • 23.03.2024, 10:41
  • 2,642
Дрон ударил по «Оскольскому электрометаллургическому комбинату»

Повреждены два цеха российского предприятия.

Подсанкционный «Оскольский электрометаллургический комбинат» в Белгородский области Российской Федерации подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет российское медиа SOTA.

Сообщается, что в результате атаки, предположительно, повреждены два цеха комбината. Авторы публикации подчеркнули, что комбинат производит металл, используемый для военной техники.

По информации журналистов, сотрудники предприятия на момент атаки пребывали в укрытии. При этом в городе не была объявлена воздушная тревога.

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