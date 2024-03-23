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Родственники ищут белоруса после теракта в «Крокус Сити Холле»

  • 23.03.2024, 13:19
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Родственники ищут белоруса после теракта в «Крокус Сити Холле»

Еще один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелой ситуации.

Родственники ищут гражданина Беларуси после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси Дмитрий Крутой, пишет БелТА.

Как ранее говорил Дмитрий Крутой, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии после теракта.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. Как раз в то время в концертном зале должно было начаться выступление группы «Пикник».

На данный момент известно о 115 погибших.

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