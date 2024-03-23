«Система не выдержит» 23.03.2024, 14:01

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Политолог рассказал о двух враждующих группировках в окружении Путина.

Российский оппозиционер, политтехнолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов в интервью журналисту Александру Демченко рассказал о том, что политической системой в России оперирует Юрий Ковальчук.

Именно он возглавляет группировку так называемых технократов, которая выступает против милитаризации экономики и бесконечного повышения градуса в противостоянии с Западом.

Эти люди считают, что если играть на обострение по любому поводу, то система в какой-то момент не выдержит. Технократы хотят, чтобы война так и оставалась война, которая идет где-то на периферии.

По словам Галлямова, технократы – это почти весь российский аппарат, за исключением силовиков, то есть довольно многочисленная группировка. Тем не менее, недавнее заявление Пескова о войне отчетливо демонстрирует, что верх берет гораздо менее численный клан – силовики. Этот лагерь состоит из радикалов и отличается повышенной активностью. Среди лидеров – Игорь Сечин и Алексей Громов. Последний заведует российской пропагандой, отвечая за все «методички».

«Старший Патрушев, политический представитель лагеря силовиков, мне кажется, чуть более умеренным, потому что он хочет сделать преемником своего сына и не заинтересован в полном превращении РФ в Северную Корею», – отметил эксперт.

Но Сечин и Громов исходят из принципа «Господь, жги». Мол, раз уж воюем, то нужно воевать на всю катушку. Они выступают за милитаризацию экономики, тотальную мобилизацию, активные чистки и репрессии внутри страны. Также они предлагали отменить выборы, но Путин все-таки переизбрался вопреки их советам. Кроме того, Галлямов ответил на вопрос, при каких обстоятельствах возможен протест внутри элит.

«Необходимо, чтобы Путин резко стал видимо ослабевшим. К этому может привести какое-то военное поражение или явные неудачи в экономике. Допустим, продолжение обстрелов нефтеперерабатывающих заводов вполне может создать такую ситуацию», – сказал аналитик.