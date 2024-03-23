Муравьев: В колонии, включая администрацию, думали, что Бабарико победит 5 23.03.2024, 17:41

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Александр Муравьев

Экс-владелец «Мотовело» рассказал о настроениях в колонии в 2020-м году.

Белорусский бизнесмен Александр Муравьев в интервью «Белсату» рассказал, как понял, что у Виктора Бабарико есть президентские амбиции.

Александр Муравьев знаком с Виктором Бабарико с 1992 года. В интервью «Белсату» он рассказал, что новость о том, что Бабарико собирается выдвигаться кандидатом на президентские выборы, не вызвала удивления.

«О том, что он собирается идти в президенты, я узнал намного раньше. Где-то, наверное, в 2019-м году я прочитал его интервью о бизнесе. Интервью достаточно профессиональное. Кто-то рядом со мной на нарах был, и я сказал простую фразу: «Витя идет в президенты», — вспоминает Муравьев.

Он добавил, что ошибся в прогнозах, так как думал, что перемены в стране все же произойдут.

По словам Муравьева, в 2020 году не только он, но и многие в колонии, где мужчина отбывал срок, включая администрацию, думали, что у Бабарико есть шанс выиграть.