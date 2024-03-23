Евгений Магда: Украина в мае может разорвать дипломатические отношения с Беларусью 1 23.03.2024, 20:25

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Политолог назвал причину.

Политолог Евгений Магда в своем выступлении на III Конференции белорусов мира в Праге 23 марта высказал мнение, что Украина уже в мае может разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко, передает корреспондент «Белсата».

Евгений Магда выступал в рамках белорусско-украинской панели.

«Не исключаю, что в мае Украина разорвет дипотношения с режимом Лукашенко», – сказал политолог.

Разрыв дипотношений Киева с Минском может произойти из-за открытия беларусского консульства в Ростове, которое будет охватывать своей «работой» оккупированные Россией территории Украины.

Беларусь планирует открыть Генеральное консульство в Ростове-на-Дону до 1 июля 2024 года, как предусматривает постановление Совета Министров от 29 декабря 2023 года №977. Согласно этому же документу, не позднее 1 июля текущего года отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону будет закрыто.

Консульский округ включит Ростовскую и Волгоградскую области России. А также оккупированные части Запорожской и Херсонской области Украины, аннексированный Крым, так называемые ДНР и ЛНР. Чтобы получить на это согласие, Беларусь должна была отправить соответствующую ноту России. Но заинтересованная сторона здесь и Украина.