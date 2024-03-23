Культучреждения Беларуси пересмотрели свои афиши после трагедии в «Крокус Сити Холл» 23.03.2024, 21:33

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Ряд мероприятий перенесен, жанр комедии снят.

Министр культуры Анатолий Маркевич рассказал, что культурные учреждения Беларуси пересмотрели свои афиши после трагедии в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, которая случилась 22 марта, пишет БелТА.

Он отметил, что люди пришли на культурное мероприятие, чтобы отдохнуть и насладиться выступлением коллектива, но все завершилось огромной трагедией, подчеркнув, что от рук террористов погибли ни в чем не повинные люди.

- Мы задаемся вопросом, как такое может быть? Ответы будут найдены, но людей вернуть невозможно.

Он пояснил, что ряд мероприятий было принято перенести, заметив, что, в частности, речь идет про отчетный концерт Гомельской области «Беларусь — мая песня». Министр культуры добавил, что внимательно посмотрели и на театральный репертуар, сняв жанр комедии.

- Но тем не менее наши учреждения продолжают работать в штатном режиме.

По его словам, в самого утра 23 марта с директорским корпусом всем культурных учреждений Беларуси обсуждались вопросы безопасности. Также уточнялось, на что следует обратить внимание.

- Сейчас мы должны быть как никогда дисциплинированны. Тогда мы сможем противостоять всем вызовам.