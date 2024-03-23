Группа «Пикник» не может связаться с помощницей директора, которая была в «Крокусе» в момент теракта 23.03.2024, 21:51

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Разборы завалов продолжаются.

После теракта в «Крокусе» не выходит на связь помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

«У нас все еще нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда», — говорится в сообщении, опубликованном вечером 23 марта на странице «Пикника» во «ВКонтакте».

Кушнер продавала мерч группы на концертах. «Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе «Мельница», и в группе «Пикник», — заявил директор «Пикника» Юрий Чернышевский. — Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец».

По официальным данным на вечер 23 марта в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, не менее 200 человек пострадали. Данные о жертвах не являются окончательными, в сгоревшем концертном зале продолжается разбор завалов, под которыми находят фрагменты тел погибших. Телеграм-канал «112» сообщил о 150 погибших, но официально эта информация на момент публикации заметки не подтверждена.