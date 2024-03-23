Байден подписал триллионный бюджет 3 23.03.2024, 22:13

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Джо Байден

Также президент США призвал Конгресс принять проект о помощи Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 23 марта, подписал одобренный Сенатом законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов. Он также призвал Палату представителей разблокировать проект закона о поддержке для Украины, Израиля и Тайваня.

Об этом сообщает Белый дом.

Американский президент «четко заявил», что Конгресс еще не завершил свою работу.

«Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании», - сказал Байден, подразумевая законопроект по финансированию помощи для Украины, Израиля и Тайваня, против согласования которого выступают республиканцы.

Президент США отметил, что подписанный сегодня закон по бюджету, позволивший избежать шатдауна, является «соглашением, компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела».