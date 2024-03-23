закрыть
23 марта 2024, суббота, 23:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден подписал триллионный бюджет

3
  • 23.03.2024, 22:13
  • 2,092
Байден подписал триллионный бюджет
Джо Байден

Также президент США призвал Конгресс принять проект о помощи Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 23 марта, подписал одобренный Сенатом законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов. Он также призвал Палату представителей разблокировать проект закона о поддержке для Украины, Израиля и Тайваня.

Об этом сообщает Белый дом.

Американский президент «четко заявил», что Конгресс еще не завершил свою работу.

«Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании», - сказал Байден, подразумевая законопроект по финансированию помощи для Украины, Израиля и Тайваня, против согласования которого выступают республиканцы.

Президент США отметил, что подписанный сегодня закон по бюджету, позволивший избежать шатдауна, является «соглашением, компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов