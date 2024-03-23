Беременная олимпийская чемпионка находилась в «Крокус Сити Холл» во время теракта
- 23.03.2024, 23:13
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27-летняя россиянка была в фитнес-клубе.
Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном многоборье по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова была в торговом центре «Крокус Сити Холл» во время стрельбы.
27-летняя россиянка сообщила, что она была в фитнес-клубе и вышла в торговый центр покушать.
«Люди просто побежали из торгового центра. Я спокойно вышла из здания, села в машину и уехала до того момента, как начались пробки.
Я научена соблюдать спокойствие, но немного страшновато становится, когда всем говорят спокойно покинуть торговый центр, но люди начинают неадекватно бежать по головам. Все толкались, но я старалась идти аккуратно, чтобы не упасть», — приводит слова девушки Матч ТВ.
Отметим, что 22 марта Ахаимова в Instagram выложила видео с женихом, экс-футболистом Янисом Линдой, где рассказала о своей беременности.