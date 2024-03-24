Зеленский: Это ничтожество Путин сутки молчал 24.03.2024, 2:07

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Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал теракт в «Крокусе».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в Crocus City Hall в Подмосковье, в котором Россия традиционно пытается обвинить Украину. В вечернем видеообращении он заявил, что российский диктатор Владимир Путин в течение суток никак не комментировал события и не общался со своими согражданами, потому что «думал, как притянуть к Украине».

«То, что произошло вчера в Москве. Очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других», – подчеркнул президент.

Он отметил, что оккупанты вторглись в Украину, сжигают города – и Украину же пытаются обвинить.

«Они пытают, насилуют наших людей – и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их страны», – сказал президент.

Он отметил, что после вчерашних событий «это ничтожество Путин», вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – «думал, как это притянуть к Украине».

Зеленский убежден, что тех сотен тысяч россиян, которые сейчас сражаются против Украины, «точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов».

«И если россияне готовы молча умирать в «крокусах» и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается обернуть в пользу своей личной власти», – добавил президент Украины.