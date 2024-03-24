Забит самый быстрый гол в истории мужского международного футбола
- 24.03.2024, 10:53
- 2,236
Рекорд принадлежит австрийцу.
23 марта сборная Австрии победила в товарищеском матче сборную Словакии (2:0).
Счет уже на 6-й секунде дальним ударом открыл полузащитник «Лейпцига» Кристоф Баумгартнер, который благодаря этому стал автором самого быстрого гола в истории мужского международного футбола, пишет «Трибуна».
Прошлый рекорд принадлежал полузащитнику сборной Германии Лукасу Подольски, который в 2013-м забил Эквадору (4:2) на 7-й секунде.