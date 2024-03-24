Блогер показал заброшенный автосалон с дорогими споркарами 4 24.03.2024, 11:48

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Машины стоят в нем уже 12 лет.

В китайском городе Гуанчжоу есть заброшенный автосалон. Он не работает с 2012 года и внутри до сих пор сохранились машины в новом состоянии. Мало того, это дорогие суперкары. О заброшенном шоуруме рассказал в видео на Youtube блогер effspot, обратил внимание «Фокус».

Ему удалось установить, что автосалон открылся в 2005 году, а семь лет спустя его пришлось закрыть из-за нового антикоррупционного законодательства в Китае. Три автомобиля общей стоимостью почти 2 миллиона долларов так и остались там стоять.

За 12 лет простоя машины покрылись слоем пыли, а их колеса спущены. Однако суперкары находятся в новом состоянии — это капсулы времени.

Самым дорогим в этой коллекции является культовый суперкар Porsche Carrera GT. Изготовлено 1270 таких авто с 612-сильным V10 и сейчас их стоимость составляет минимум миллион долларов.

Кабриолет Ferrari 575 Superamerica более редкий: изготовили всего 559 таких авто, из которых лишь 43 — имеют механическую КПП, как этот суперкар. Под его капотом установлен V12 мощностью 540 л. с. Цена Ferrari стартует с $400-500 тысяч.