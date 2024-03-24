закрыть
24 марта 2024, воскресенье, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР: Версия ФСБ сыплется на глазах

  • 24.03.2024, 15:29
  • 2,422
ГУР: Версия ФСБ сыплется на глазах

Украинская разведка прокомментировала заявление белорусского посла.

Версия Москвы о причастности Украины к стрельбе в подмосковном концертном зале Crocus City Hall выглядит «все менее адекватной». Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 23 марта в комментарии NV.

Юсов подчеркнул, что «историю от ФСБ» о том, что террористы направлялись в сторону украинской границы, где у них якобы было подготовлено «окно», фактически нивелировало заявление союзников Кремля из Минска.

Он напомнил, что посол Беларуси в РФ заявил о том, что представители его страны помогали россиянам ловить подозреваемых, чтобы не дать тем пересечь белорусско-российскую границу. 

«Это очень красноречивое заявление. Версия ФСБ сыплется на глазах», – подчеркнул Юсов.

Кремль, по его мнению, все равно будет с помощью своих международных союзников и агентов продвигать идею, что за терактом в Подмосковье стоит Киев, с месседжем, что «надо прекратить поддержку Украины».

Что касается вероятных последствий непосредственно для Украины, то по оценкам представителя ГУР, у Кремля «почти нет пространства для маневра». Юсов считает, что кроме применения оружия массового поражения, никаких новых ходов у президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина не осталось, а теракт в Crocus City Hall «не добавляет никаких баллов для реализации этого сценария».

При этом, по мнению представителя ГУР, стрельбу в Crocus City Hall Россия все равно попытается использовать для отбеливания своего имиджа в мире, чтобы представить себя «жертвой мирового терроризма», а не страной-оккупантом, напавшей на Украину.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив