ГУР: Версия ФСБ сыплется на глазах 24.03.2024, 15:29

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Украинская разведка прокомментировала заявление белорусского посла.

Версия Москвы о причастности Украины к стрельбе в подмосковном концертном зале Crocus City Hall выглядит «все менее адекватной». Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 23 марта в комментарии NV.

Юсов подчеркнул, что «историю от ФСБ» о том, что террористы направлялись в сторону украинской границы, где у них якобы было подготовлено «окно», фактически нивелировало заявление союзников Кремля из Минска.

Он напомнил, что посол Беларуси в РФ заявил о том, что представители его страны помогали россиянам ловить подозреваемых, чтобы не дать тем пересечь белорусско-российскую границу.

«Это очень красноречивое заявление. Версия ФСБ сыплется на глазах», – подчеркнул Юсов.

Кремль, по его мнению, все равно будет с помощью своих международных союзников и агентов продвигать идею, что за терактом в Подмосковье стоит Киев, с месседжем, что «надо прекратить поддержку Украины».

Что касается вероятных последствий непосредственно для Украины, то по оценкам представителя ГУР, у Кремля «почти нет пространства для маневра». Юсов считает, что кроме применения оружия массового поражения, никаких новых ходов у президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина не осталось, а теракт в Crocus City Hall «не добавляет никаких баллов для реализации этого сценария».

При этом, по мнению представителя ГУР, стрельбу в Crocus City Hall Россия все равно попытается использовать для отбеливания своего имиджа в мире, чтобы представить себя «жертвой мирового терроризма», а не страной-оккупантом, напавшей на Украину.