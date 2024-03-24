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Появились спутниковые снимки последствий ракетного удара по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе

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  • 24.03.2024, 21:28
  • 5,622
Появились спутниковые снимки последствий ракетного удара по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе

Обвалилась крыша, здание выгорело.

Вечером, 23 марта, украинские защитники нанесли удар по одному из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь. В результате был поражен узел связи Черноморского флота РФ.

Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ. Повреждение зафиксировал спутник Planet Labs.

Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб.

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