Появились спутниковые снимки последствий ракетного удара по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе

Появились спутниковые снимки последствий ракетного удара по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе5
- 24.03.2024, 21:28
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Обвалилась крыша, здание выгорело.
Вечером, 23 марта, украинские защитники нанесли удар по одному из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь. В результате был поражен узел связи Черноморского флота РФ.
Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ. Повреждение зафиксировал спутник Planet Labs.
Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб.