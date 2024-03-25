Эксперт по национальной безопасности: Корабли РФ будут добиты в ближайшее время 25.03.2024, 1:14

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России не удастся избежать справедливого наказания.

Все корабли Черноморского флота РФ будут уничтожены в ближайшее время, уверен военнослужащий ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко, передает «Эспрессо».

«России не удастся избежать справедливого наказания. Большие десантные корабли, маленькие корабли, несущие на себе ракетное вооружение, и корабли управления РФ будут уничтожены в ближайшее время, они будут добиты», - отметил он, комментируя успешную атаку на временно оккупированный Севастополь.

При этом военный сказал, что у РФ уже не Черноморский флот, а флотилия, и что россияне изо всех сил ищут способы, как обезопасить оставшиеся корабли.

«Они также понимают, что даже если сейчас им физически удастся остаться в живых, они будут отвечать через международную юстицию за преступления в Украине…. Черноморский флот РФ сейчас глубоко замаскирован в бухтах Крыма. Абсолютное большинство, конечно, убежали и пытаются укрываться по восточному побережью Черного моря, в том числе, используя оккупированные Россией территории Абхазии», - добавил Варченко.