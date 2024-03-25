Что-то у них не вяжется Владимир Пастухов

25.03.2024, 8:21

6,726

Провал российских спецслужб может быть гораздо более грандиозным, чем нам даже казалось.

Что-то у них не вяжется, думал Штирлиц. Хотя, если быть честным, то у них-то как раз все вяжется, даже веники, а вот в моей голове не вяжутся две картинки: вечерняя от 22 марта и дневная от 23 марта. На вторые сутки после теракта общая картина стала распадаться на противоречащие друг другу фрагменты: отдельно существует видео хладнокровного расстрела профессиональными убийцами людей в «Крокус Сити Холле» и отдельно - видео гастарбайтеров с трясущимися губами после задержания.

В отношении теракта в целом в профессиональной среде сложился консенсус. Общее мнение экспертов сводится к тому, что подготовка к теракту была тщательной и выполнена на очень высоком профессиональном уровне. Были четко определены цели (максимальный моральный и материальный ущерб) и способы их достижения (людей загоняли как овец внутрь здания, которое потом сожгли). Показательно, что стрельбу по людям начали с парковки, формируя поток «внутрь» обреченного объекта – это ж еще догадаться надо было. Для исполнения теракта нужно было провести сложнейшую рекогносцировку на местности, и не по одному объекту (в таких случаях разрабатывают с самого начала несколько сценариев). Надо было обучить людей практически ориентироваться внутри очень непростого здания, а для этого вывезти их туда, причем не один раз. Надо было исследовать зрительские предпочтения, чтобы вычислить заполняемость залов, рассчитать места поджегов и блокировки входов – я уже устал от одного только перечисления самого необходимого. Все это было сделано на уровне.

В отношении исполнителей такого консенсуса нет. Часть экспертов считает их профи, обращая внимание на то, как поставлена рука на убийства, на то, как они двигались парами, прикрывая сектора, на стремительность развертывания и свертывания операции. Другие наоборот называют их дилетантами, которые действовали без балаклав, хотя не были шахидами, пришедшими умирать, которые не обеспечили путей грамотного отхода, рванув на той же машине, на которой приехали, к ближайшей границе с паспортами в бардачке и которые при задержании практически не оказали сопротивления, попрятавшись как обезьяны на деревьях (сравните с восьмичасовым штурмом квартиры с настоящими боевиками в Ингушетии на днях).

Эти две такие разные картинки образуют интерпретационный вакуум, который я пока могу заполнить лишь гипотезой следующего содержания:

1) Теракт готовила в Москве разветвленная террористическая сеть, имевшая для этого много времени и ресурсов;

2) Основные исполнители теракта - совсем не те лица, которые были предъявлены публике вчера (и которые реально больше похожи на дворников и парикмахеров);

3) Скорее всего, настоящие организаторы и исполнители смогли скрыться, а «гопников» специально привлекли к операции как «консервы», чтобы впоследствии скормить силовикам.

Все это говорит о том, что, во-первых, провал российских спецслужб может быть гораздо более грандиозным, чем нам даже казалось вначале (и вообще носит системный, хронический характер, не позволяющий уже в принципе эффективно бороться с международным терроризмом), и во-вторых, в Москве и России сохранена база для последующих терактов, в связи с чем можно ожидать повторения трагедии, причем не в таком уж отдаленном будущем.

Владимир Пастухов, Telegram