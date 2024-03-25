Bild: Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала войны 2 25.03.2024, 12:26

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Немецкий эксперт проанализировал масштабную атаку Киева.

В ночь на воскресенье Украина нанесла удар по Севастополю. В ВСУ заявили, что поразили большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также узел связи и объекты инфраструктуры Черноморского флота РФ. Как пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, это была крупнейшая атака по Севастополю с начала войны. Она превзошла сентябрьскую операцию, когда ВСУ ударили по штабу Черноморского флота.

По данным Рёпке, удар в ночь на воскресенье нанесли как минимум пять западных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. По меньше мере две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания. По всей видимости, лишь одна ракета была перехвачена.

Эксперт приводит инфографику с уничтоженными (красные) и повреждёнными (жёлтые) кораблями Черноморского флота РФ.