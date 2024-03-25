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Крым вернется обратно: Буданов анонсировал новые высадки украинских военных

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  • 25.03.2024, 12:40
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Крым вернется обратно: Буданов анонсировал новые высадки украинских военных

И рассказал, что влияет на планирование таких спецопераций.

Украинские защитники уже неоднократно проводили сверхсложные операции и высаживались в Крыму. Такие спецоперации возобновятся в будущем.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью в документальном проекте «ГУР. Битва за море».

Он также отметил, что временно оккупированный Крым обязательно вернется, передает 24 Канал.

Высадки во временно оккупированный Крым будут продолжаться

Кирилл Буданов рассказал, что операции по высадке в Крыму – одни из самых сложных. Кроме того, что враг патрулирует и усиливает охрану побережья, оккупанты также создают минные поля в море. Однако, украинские защитники будут продолжать высадки на временно оккупированный полуостров.

– Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется обратно, – анонсировал Буданов новые высадки в Крыму.

Он также добавил, что на планирование таких спецопераций влияет немало факторов – от погоды и высоты волн до технических моментов.

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